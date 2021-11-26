14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu? Çarpıcı değerlendirmeler:

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, parti politikasının da dış odaklar tarafından belirlendiğini söyledi. CHP binası içindeki kozmik "14. Kat" toplantılarını anlattı. Öte yandan Yılmaz, "CHP’nin darbeyi önceden bildiğini düşünüyorum" dedi. Peki 14. kattaki kozmik odada neler konuşuldu? Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı ve Kamuoyu Araştırmacısı İhsan Aktaş konuyla ilgili A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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