13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü! 17 binde 1 görülen genetik farklılık

Dört kişilik albinizmli aile, farklılıklarından kaynaklanan bazı zorluklara rağmen mutlu ve bilinçli şekilde yaşamlarını sürdürüyor. 13 Haziran Dünya Albinizm Farkındalık Günü’ne dikkat çeken aile, sadece bir gün değil, 365 gün hayatın içinde olduklarını belirtti.

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