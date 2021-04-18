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"128 milyar dolar" çarpıtmasında FETÖ izi! 17-25 Aralık'ın failleri bugün yine bir arada

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Giriş: 18.04.2021 08:39
Güncelleme:18.04.2021 08:47
CHP HDP ve PKK eliyle Merkez Bankası üzerinden iktidara yönelik yapılan "128 milyar dolar nerede" kara propagandasına FETÖ'cüler de sarıldı. İftira kampanyası ile FETÖ'nün 17-25 Aralıktaki darbe girişiminde kullandığı "yolsuzluk" yalanı arasındaki benzerlik gün yüzüne çıktı. Bugün tüm işlemleri kayıt altında ve şeffaf yapılan Merkez Bankası üzerinden hükümete saldıralar 17-25 Aralıkta da "100 milyar dolarlık yolsuzluk var" yalanını ortaya atarak darbe girişimide bulunmuştu.
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