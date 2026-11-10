10 Kasım'da Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını! Atatürk vefatının 88. yılında anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen törenlerle anılıyor. İstanbul'da vatandaşlar, Atatürk'ün 10 Kasım 1938'de hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na akın etti. Atatürk'ü anmak ve hatırasını yaşatmak isteyen ziyaretçiler, Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya geldi. 10 Kasım dolayısıyla Dolmabahçe'de yaşanan yoğunluğu ve anma programındaki son gelişmeleri A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci aktarıyor.