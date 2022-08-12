Zincir marketler indirime gidecek mi?

Tarım Kredi Kooperatifi şeker, un, ayçiçek yağı gibi üründe indirime gidileceği açıklandı. Peki bu indirim marketlere de yansır mı? Zincir marketler de indirime gidecek mi? Detaylar A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, "Maliyetler düşüyor; hububat, mazot düştü. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarının acil düşürülmesi lazım" dedi.

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