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Zincir marketler indirime gidecek mi?

A Haber
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Giriş: 12.08.2022 11:05
Güncelleme:12.08.2022 11:09
Tarım Kredi Kooperatifi şeker, un, ayçiçek yağı gibi  üründe indirime gidileceği açıklandı. Peki bu indirim marketlere de yansır mı? Zincir marketler de indirime gidecek mi? Detaylar A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demir, "Maliyetler düşüyor; hububat, mazot düştü. Temel gıda ürünlerinin fiyatlarının acil düşürülmesi lazım" dedi.
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