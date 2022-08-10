Başkan Erdoğan fiyatları düşürün talimatı vermişti! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde çalışmalar başladı | Hangi ürünlerde indirim yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK'da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı. Kirişçi,tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu'da, özellikle de Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti.