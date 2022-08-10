Başkan Erdoğan fiyatları düşürün talimatı vermişti! Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde çalışmalar başladı | Hangi ürünlerde indirim yapılacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde satılan ürünler için indirim talimatı verdi. “Tarım Kredi marketleri kar amaçlı kurulmadı” ifadelerini kullanan Başkan Erdoğan, “Tarım Kredi marketlerinde fiyatları düşürün” demişti. O talimatın ardından marketlerde çalışmalar başladı indirimler etiketlere yansıyacak. Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan, Ankara'dan aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin dünkü Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ait marketlerin kar amaçlı kurulmadığını belirterek, fiyatların düşürülmesi talimatını verdi.
Başkan Erdoğan, Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı yüzde 25'lik kuzu eti indiriminin dana eti içinde yapılması gerektiğini söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TARIM KOOPERATİF MARKETLERİNE TALİMAT: FİYATLARI DÜŞÜRÜN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin kar amaçlı kurulmadığının altını çizerek, "Fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
DANA ETİ İÇİN DE İNDİRİM GELİYOR
Başkan Erdoğan, vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceğini vurgularken, bunun için Tarım Kredi Kooperatiflerinin fiyatlarını düşürmesini istedi. Özellikle kuzu etinde yapılan yüzde 25'lik indirimin dana eti için de yapılması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi'ye, "Tarım kredi kooperatifleri kar amaçlı kurulmadı, fiyatları düşürün, vatandaş daha uygun fiyata alabilsin" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan MKYK'da, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sunum yaptı. Kirişçi,tarımsal desteklemelerle ilgili yeni bir paketin hazırlanarak çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca tarımsal sulamalarla ilgili sıkıntılara da değinen Kirişçi, Güneydoğu'da, özellikle de Şanlıurfa'daki elektrik kesintilerinin mağduriyet yarattığını ifade etti.
BAŞKAN ERDOĞAN: GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN, VATANDAŞ MAĞDUR OLMASIN
Bunun üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez toplantıya çağırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elektrik kesintilerinin nedeninin araştırılmasını isteyerek, "Vatandaş mağdur olmasın, uzun süreli elektrik kesintileri olmaması için gerekli önlemleri alın" talimatı verdiği öğrenildi.
Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde çalışmalar başladı. İndirim etiketlere yansıtılacak.
HANGİ ÜRÜNLERDE İNDİRİM YAPILACAK?
Detayları A Haber muhabiri Filiz Uçan, Ankara'dan aktardı.
Uçan, "Özellikle de temel gıdalarda daha uygun satış yapabilmek için çalışmalar başlamış durumda. Başkan Erdoğan verdiği talimatı. Şu anda fiyatlara henüz bu fiyatlar başlamadı görevliler çalışmalarına başladılar. Bugün itibariyle de birçok üründe özellikle de temel gıdalarda indirim yapılacak." ifadelerini kullandı.
- Özellikle de piyasaya göre daha ucuz olan bu fiyatlar çayi şeker, peynir hatta bakliyat ürünleri, yağ gibi ürünlerde bir indirime daha gidilecek.
Fiyatlar için yeniden çalışmalar başlamış durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS sınav merkezi değiştirme son gün ne zaman? ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav yeri tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- DSİ bekçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2022 DSİ işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir?
- Meteoroloji son dakika: İstanbul ve 9 il için sağanak uyarısı: Sel, su baskını, dolu yağışına dikkat! 10 Ağustos hava durumu
- ABD enflasyon oranı son dakika: 2022 Temmuz ayı Amerika enflasyon verisi saat kaçta açıklanacak? ABD enflasyonu ne oldu?
- ÖSYM tercihleri açıklandı mı? 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Üniversite yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
- Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? Kadroya yeni isimler... Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?
- PMYO sınavı ne zaman yapılacak? Polis Akademisi 2022 PMYO fiziki yeterlilik parkur mülakat tarihi açıklandı mı?
- YÖK son dakika duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak 2022? Üniversiteler hangi tarihte açıklanacak?
- Magnum Maserati çekilişi ne zaman? Magnum Maserati çekiliş sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?
- GSB personel alımı ne zaman yapılacak? GSB 1017 işçi alımı başvuru şartları neler?
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne zaman? 81 ilde TOKİ konut başvuruları hangi tarihte başlayacak? İstanbul, İzmir, Ankara...
- Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? 9 Ağustos Twitter ne zaman düzelecek, sorun ne? Tweetler şu anda yüklenmiyor hatası...