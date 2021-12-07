Zam pazarlığı sürüyor! Asgari ücret ne kadar olacak? Memura ek zam nasıl yansıyacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün 2'nci kez toplanıyor. Türk-İş'in ev sahipliğinde bugün ikinci kez bir araya gelinerek Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, işçi ve işveren tarafı taleplerini iletecek. Asgari ücret ay sonu gelmeden belirlenmiş olacak. Ayrıca memura ek zam geliyor. Sosyal refah güncellemesi yapılacak. 3600 ek gösterge toplu sözleşmeye giriyor. Gelişmeleri Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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