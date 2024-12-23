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Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak? Son kulisler A Haber’de

Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak? Son kulisler A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.12.2024 12:00
Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara kulislerinde konuşanları aktardı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ise asgari ücret için rakam verdi.
Asgari ücrette son kulisler A Haberde ASGARİ ÜCRETTE SON KULİSLER A HABER'DE

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Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak? Son kulisler A Haber’de
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak? Son kulisler A Haber’de
Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak? Ne kadar olacak? Son kulisler A Haber'de
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