23 Aralık 2024, Pazartesi
Asgari ücrette son kulisler A Haber'de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?
Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara kulislerinde konuşanları aktardı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ise asgari ücret için rakam verdi.
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:00