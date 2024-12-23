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Asgari ücrette son kulisler A Haber'de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

Yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yarın veya çarşamba günü yapacağı toplantıda yeni asgari ücreti belirlemesi bekleniyor. Bugün ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara kulislerinde konuşanları aktardı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ise asgari ücret için rakam verdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 23.12.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 12:00
Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Gündemde iki önemli konu var. Asgari ücret ve Suriye'deki gelişmeler.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET YARIN BELLİ OLUR MU?

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşçi ve işveren ne istiyor, hükümetin görüşü hangi yönde?

A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara kulislerinde konuşanları aktardı. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya ise asgari ücret için rakam verdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

A Haber muhabiri Murat Sekban: Kabine'de bugün ele alınacak 2 tane önemli konu var. Birçok kişiyi yakından ilgilendiriyor. Bunlardan ilki ekonomi alanı ve asgari ücret. 2025 yılında uygulanacak asgari ücret ne kadar olacak? Son toplantı öncesinde bu Kabine toplantısı gerçekleştirilecek. Şu ana kadar 3 asgari ücret toplantısı yapıldı ancak herhangi bir rakam telaffuz edilmedi.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

TOPLANTILARDA RAKAM TELAFFUZ EDİLMEDİ

Sadece işçi kesimi 3'üncü toplantının ardından TÜRK-İŞ'te bir açıklama yaparak 'Biz asgari ücret için 29 bin 583 TL talep ediyoruz' dedi ama bu rakam o toplantılarda konuşulmadı. Şimdi 4'üncü toplantının yapılması bekleniyor ki bu son toplantı olacak ve rakam da belirleniyor olacak.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Bunun için birçok rakam konuşuluyor. Özellikle bugünkü Kabine toplantısında asgari ücrete ilişkin zam oranının ne kadar olacağı konusunda şüphesiz değerlendirmeler olacak. En iyi rakam verilebilmesi için ve bu sürecin Hazine'ye maliyete ne kadar olacak her biri detaylıca Kabine toplantısında görüşülecek.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ankara kulislerinde konuşulan ise asgari ücretin salı günü çok yüksek ihtimalle açıklanacak olması ama bunun da net olmadığının altını bir kez daha çizmiş olalım. Artık süreç çok yakın asgari ücret kısa bir süre içerisinde açıklanacak önümüzdeki günlerden birinde.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Mali Müşavir İsmet Çetinkaya: Asgari ücretin belirlenmesinde son düzlüğe geldik. Henüz günü belli olmasa da 4'üncü toplantı bu hafta yapılacak. Salı, çarşamba ya da en geç perşembe günü de sonuçlanır diye tahmin ediyoruz. Bugün zaten Kabine toplanacak. Burada muhtemelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanımıza bir sunum yapacaktır asgari ücretle ilgili.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

İŞVEREN TARAFININ BEKLENTİSİ NE?

Burada işverenden masaya henüz teklif gelmedi. TÜRK-İŞ işçi tarafı olarak beklentilerini 29 bin 583 TL açıklamış oldu basın toplantısında.

İşveren tarafının yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir beklentisi var.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

İŞTE ZAM SENARYOLARI

Burada farklı hesaplamalar tahminler var. Bizim de tahminlerimiz var.

İşverenin beklentisi şeklinde yüzde 25 ya da 30'luk bir artış olursa 21 bin 250 TL ve 22 bin 100 TL olmuş oluyor.

Yüzde 40'lık bir artış olursa 23 bin 800 TL oluyor.

Yüzde 50'lik bir artış olursa 25 bin 500 TL oluyor.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

TÜRK-İŞ'in beklediği rakam da 29 bin 583 TL.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

Benim de şahsi kanaatim yüzde 38 ile 23 bin 500 TL.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

Gerçekleşecek enflasyon üzerinden mi yoksa hedeflenen enflasyon üzerinde mi yapılmalı tartışması var.

Şu şekilde olabilir 2024 ile 2025'in aritmetik ortalaması yüzde 32,5 yapıyor. Bu da 22 bin 527 TL yapıyor.

Asgari ücrette son kulisler A Haber’de! Uzman isim net rakam verdi | Ne zaman açıklanacak?

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