İŞTE ZAM SENARYOLARI

Burada farklı hesaplamalar tahminler var. Bizim de tahminlerimiz var.

İşverenin beklentisi şeklinde yüzde 25 ya da 30'luk bir artış olursa 21 bin 250 TL ve 22 bin 100 TL olmuş oluyor.

Yüzde 40'lık bir artış olursa 23 bin 800 TL oluyor.

Yüzde 50'lik bir artış olursa 25 bin 500 TL oluyor.