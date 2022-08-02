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Yatırım kredileri dövize mi gitti? Uygun faizle kredi çekip dolar alanlar kimler?

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Giriş: 02.08.2022 12:07
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İstanbul Sanayi Odası üyelerinin de içerisinde olduğu birçok firmanın düşük faizle kullandıkları "yatırım kredisi" ile şubat ayından hazirana kadar 55 milyar dolar döviz aldıklarını açıkladı. Peki hangi firmalar uygun faizle kullandıkları krediyi yatırım yapmak yerine dövize çevirdi? İşte tüm detaylar…
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