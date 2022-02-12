Yastık altı altın ekonomiye nasıl kazandırılacak? Yeni ekonomi paketi nasıl işleyecek?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, yastık altı altının ekonomiye kazandırılması için 1 Mart’tan itibaren 81 ilde en az 1 adet olmak üzere 2022 yılında da 1500’ün üzerindeki kuyumcunun sisteme dahil olacağı çalışmaların başladığını açıkladı. Toplam 60 milyar liralık 3 destek paketinin uygulamaya alınacağını söyleyen Nebati,"60 milyar liralık kefalet hacmi oluşturuyoruz. Bu bitince başlayacak paketlerin ilk adımı." dedi. Peki yeni paket nasıl işleyecek? Yastık altın nasıl ekonomiye işleyecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, İstanbul Altın Rafinerisi CEO’su Ayşen Esen, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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