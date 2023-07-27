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Yapılandırmada bu tarihe dikkat! 31 Temmuz'da ödeme yapmayanların yapılandırması bozulacak

A Haber
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Giriş: 27.07.2023 16:39
Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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