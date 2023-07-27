27 Temmuz 2023, Perşembe
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Yapılandırmada bu tarihe dikkat! 31 Temmuz'da ödeme yapmayanların yapılandırması bozulacak
Kamuya yönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını 31 Temmuz'a kadar ödemesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.