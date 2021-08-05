05 Ağustos 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Yangın fırsatçısına inceleme

Yangın fırsatçısına inceleme

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.08.2021 10:11
Son dakika haberi... Türkiye çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken her dönemde ortaya çıkan fırsatçılar yangında da boy gösterdi. Eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne son bir haftada yüzde 630’lara varan oranlarda zam yapıldı. Bakanlıktan fahiş fiyat artışına karşı inceleme başlatıldı. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yangın fırsatçısına inceleme
Yangın fırsatçısına inceleme
Altın fiyatlarında son durum
Altın fiyatlarında son durum
Son 1 yılda Karadeniz’de 6 kuyu açıldı! Türkiye’nin enerji adımları - Video
Son 1 yılda Karadeniz'de 6 kuyu açıldı! Türkiye'nin enerji adımları - Video
Başkan Erdoğan’dan A Haber canlı yayınında enflasyon ve faiz açıklaması: Yüksek faiz yok - Video
Başkan Erdoğan'dan A Haber canlı yayınında enflasyon ve faiz açıklaması: Yüksek faiz yok - Video
Yangın fırsatçıları fiyatları yükseltti!
Yangın fırsatçıları fiyatları yükseltti!
Yapılandırmada son ay!
Yapılandırmada son ay!
Dolar düşüyor! Altında beklenti ne?
Dolar düşüyor! Altında beklenti ne?
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?
Ağustos ayı kira artış oranı ne kadar?
Prim borçlarına erteleme kararı
Prim borçlarına erteleme kararı
Pazarlık masası kuruldu! Talepler neler?
Pazarlık masası kuruldu! Talepler neler?
Emsal karar! Artık bankalar düşünsün
Emsal karar! Artık bankalar düşünsün
İhracatta Temmuz rekoru
İhracatta Temmuz rekoru
Daha Fazla Video Göster