Yangın fırsatçısına inceleme

Son dakika haberi... Türkiye çıkan orman yangınlarıyla mücadele ederken her dönemde ortaya çıkan fırsatçılar yangında da boy gösterdi. Eldivenden maskeye, yangın tüpünden yanık kremine birçok ürüne son bir haftada yüzde 630’lara varan oranlarda zam yapıldı. Bakanlıktan fahiş fiyat artışına karşı inceleme başlatıldı. Detayları Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı.

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