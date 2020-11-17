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Vergi ve borç yapılandırılması nasıl yapılacak? KYK kredisi yapılandırma nasıl?
Vergi ve prim borcu yapılandırması resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Peki bundan sonraki süreç nasıl gerçekleşecek. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
Vergi ve prim borcu yapılandırması resmi gazetede yayımlandı ve yürürlüğe girdi. Peki bundan sonraki süreç nasıl gerçekleşecek. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.