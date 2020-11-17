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Milyonları ilgilendiriyor! Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? KYK borçları, KDV, MTV, ÖTV, idari para cezaları...
Son dakika... Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? Milyonlarca kişiyi ilgilendiren vergi borcu yapılandırmasına ilişkin düzenlemeni Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 500 milyar liralık borcun yapılandırılacağı prim ve vergilere ilişkin detaylar araştırılıyor. Yeni düzenleme ile Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV, MTV, ÖTV, tüm idari para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılacak. Peki, vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 17.11.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020 10:54
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