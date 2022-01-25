25 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Vergi ödemelerine kar ertelemesi! 31 Ocak'a uzatıldı

Vergi ödemelerine kar ertelemesi! 31 Ocak'a uzatıldı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.01.2022 15:18
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık." ifadelerine yer verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Vergi ödemelerine kar ertelemesi
Vergi ödemelerine kar ertelemesi
Emekli 2021 Ocak zam farkı ne zaman yatacak?
Emekli 2021 Ocak zam farkı ne zaman yatacak?
Yaş meyve ihracatında rekor dolu bir yıl
Yaş meyve ihracatında rekor dolu bir yıl
Maaş farkları ne zaman yatırılacak?
Maaş farkları ne zaman yatırılacak?
Gıda sektörü gaz kesintisinden muaf
Gıda sektörü gaz kesintisinden muaf
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak!
Milyonlarca lira tasarruf sağlanacak!
EYT’lilerin sorunu çözülüyor
EYT’lilerin sorunu çözülüyor
Karadeniz gazı için tarih netleşti!
Karadeniz gazı için tarih netleşti!
Torba dolusu yenilik
Torba dolusu yenilik
Ekonomi teklifi neler getiriyor?
Ekonomi teklifi neler getiriyor?
Küçük yazı büyük hile!
Küçük yazı büyük hile!
Daha Fazla Video Göster