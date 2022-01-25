25 Ocak 2022, Salı
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Vergi ödemelerine kar ertelemesi! 31 Ocak'a uzatıldı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Nebati sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Son günlerdeki olumsuz hava koşullarından dolayı 26 Ocak 2022 Çarşamba gün bitimine kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerini 31 Ocak gün sonuna kadar uzattık." ifadelerine yer verdi.