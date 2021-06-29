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Ucuz kredi desteği başlıyor! 100 bin istihdam için kredi desteği! | Başvuru nasıl yapılacak? Kimler başvuracak?

A Haber
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Giriş: 29.06.2021 10:15
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı mikro işletmelerde ilave istihdama ucuz kredi desteği 1 Temmuz'da başlıyor. Ucuz kredi desteği başvuru detayları neler? Ucuz kredi desteğine kimler başvurabilir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında tüm ayrıntıları anlattı.
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