Turkuvaz Medya'da ekonomi zirvesi! Finansın geleceği masada: Cevdet Yılmaz, Mehmet Şimşek, Hafize Gaye Erkan katılacak

Ekonominin kalbi bugün Turkuvaz Medya'da atacak. Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 3. Finansın Geleceği Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın katılımıyla gerçekleşecek Zirve'de SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu gibi isimler katılacak.

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