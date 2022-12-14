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Türkmenistan doğalgazı Türkiye üzerinden dünyaya mı akacak?

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 16:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Türkiye’nin enerji üssü olması için yeni adım geldi. Türkmenistan gazının Türkiye üzerinden dünyaya taşınması için önemli adımlar atıldı. Başkan Erdoğan bugün Avaza’da yapılan 3’lü zirvede, “Türkmen doğal gazının da batı pazarlarına nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. İş birliği ortak menfaatimizedir. Her üç ülkenin taşıyıcıları için vizelerin kaldırılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve Gümrük alanında imzalanacak olan belgeler bu çabalarımıza hizmet edecektir.” ifadelerini kullandı. Peki Türkiye enerji üssü olacak mı? Türken gazı nasıl taşınacak? Akıllardaki soruların cevaplarını A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu verdi.
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