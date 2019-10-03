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03.10.2019

Türkiye'nin 1989'dan günümüze kadar olan enflasyon gerçeği!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, Türkiye'ye inanan insanları sevindirdiğini belirtti. Bakan Albayrak, enflasyon tarafında, 2022'de yüzde 5'in altının görüleceğini belirtti. Peki Türkiye'nin geçmiş döneminde enflasyon nasıldı? İşte Türkiye'nin enflasyon gerçeği...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan A Haber canlı yayınında önemli açıklamalar HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN A HABER CANLI YAYININDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Dolarizasyona karşı hangi önlemler alınacak? Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı |Video DOLARİZASYONA KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINACAK? BAKAN ALBAYRAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI |VİDEO
Bakan Albayraktan İstanbul Finans Merkezi açıklaması BAKAN ALBAYRAK'TAN İSTANBUL FİNANS MERKEZİ AÇIKLAMASI

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