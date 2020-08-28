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Türkiye’de V tipi toparlanma! Hem Avrupa'dan hem ABD piyasasından pozitif ayrıştı

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Giriş: 28.08.2020 17:06
Güncelleme:28.08.2020 17:09
Son dakika haberi... Avrupa Birliği ekonomisi salgın nedeniyle 2. Çeyrekte yüzde 11,9 daraldı. Verilere göre Türkiye 2. Çeyrekte Avrupa’dan pozitif ayrışacak. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Şener, "Biz hem Avrupa’dan hem de ABD piyasasından Türkiye’nin pozitif ayrıştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği ekonomisi salgın nedeniyle 2. Çeyrekte yüzde 11,9 daraldı. Verilere göre Türkiye 2. Çeyrekte Avrupa'dan pozitif ayrışacak. İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

HEM AVRUPA'DAN HEM ABD PİYASASINDAN POZİTİF AYRIŞTIK

Şener, "Veriler gelecekle ilgili beklentilerin olumlu olduğunu gösteriyor. Türkiye hem Avrupa'ya göre hem ABD'ye göre piyasalarını daha erken açtı. Ve piyasaların tamamını da kapatmadı. Biz hem Avrupa'dan hem de ABD piyasasından Türkiye'nin pozitif ayrıştığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.

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