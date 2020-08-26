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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: JP Morgan'ın "Dolar sat TL al" mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

Son dakika: JP Morgan'ın "Dolar sat TL al" mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

haberi... stratejisi raporunu yayınladı. O raporda dikkat çeken bir detay yer aldı. " sat al" tavsiyesinde bulundu. Bu mesaj ne anlama geliyor? ekonomi müdürü , A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Erdem, bu gibi yabancı kuruluşların raporlarına mutlaka şüpheyle yaklaşılması gerektiğini belirterek, "Bunlar bile artık çark etmişler öyle gözüküyor. TL'nin güçleneceğini dolardaki balonu kendilerinin yaptığı da ortaya çıkmış oluyor aslında burada" ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

JP Morgan döviz stratejisi raporunu yayınladı. O raporda dikkat çeken bir detay yer aldı. JP Morgan "Dolar sat TL al" tavsiyesinde bulundu. Bu mesaj ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Erdem'in açıklamalarından satır başları;

Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

ÇÖKMÜŞ ÜLKELERLE AYNI SEVİYEDE TUTUYORLAR

Ben kredi derecelendirme kuruluşlarını değerlendirirken hem de bu uluslararası kuruluşların Türkiye ile ilgili raporlarını hazırlarken hep şuna bakarım ekonomik sahiklerle bu raporlar asla hazırlanmıyor. Şu anda Türkiye'nin durumuna bakıp da işte yatırım yapılabilir notu vermiyorlar mesela. Yunanistan'la ya da çökmüş bir ülkeyle aynı seviyede tutuyorlar.

Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

MUTLAKA ŞÜPHEYLE YAKLAŞIN

O yüzden hep şunu söylüyorum bu sorulduğu zaman bu kuruluşlar eğer bizimle ilgili olumlu bir rapor yayınlamışlar ise mutlaka şüpheyle yaklaşın.

Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

OLUMSUZ İSE ÜZÜLMEYİN

Olumsuz ise çok üzülmeyin zaten sermaye su gibidir akar ve yolunu bulur bunlara bakarak da olmuyor.

Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

BUNLAR BİLE ÇARK ETTİ!

Burada başka bir şey düşünmek lazım bu kurum bile artık TL'nin gücüne inanmaya başlamışsa burada ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri konuşmamız lazım. Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların nasıl giderildiğini bağışıklık sistemimizin nasıl güçlendiğini buradan anlayabiliyoruz. Bunlar bile artık çark etmişler öyle gözüküyor. TL'nin güçleneceğini dolardaki balonu kendilerinin yaptığı da ortaya çıkmış oluyor aslında burada.

Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

BU DÖNGÜ ARTIK KIRILDI

Eskiden gelirlerdi Türkiye'ye yüksek miktardan dolarlarını bozdururlardı TL varlıklarını yükseltip karlarını yaparlardı. Tabi yüksek dolar getirdikleri için kur düştüğü için de düşükten hem kurdan hem TL varlıklardan para kazanıp giderlerdi. Bu döngü artık kırıldı.

Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPERSİN

Türkiye hem kurumlarıyla hem ekonomi yönetimiyle hem siyasi iradesiyle artık bu oyunların karşısında duruyor. Bu gücün karşısında bükemediğin bile öpersin işte bu da bu anlama geliyor.

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Son dakika: JP Morgan'ın Dolar sat TL al mesajı ne anlama geliyor? Canlı yayında flaş açıklama: Bunlar bile çark etti

TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNİN ONLAR DA FARKINDA

Türkiye'nin hem bu pandemi sürecindeki başarısı hem de Haziran'la birlikte normalleşmeyle gelen "V" tipi büyümenin onlar da farkındalar tabi. Türkiye özellikle 3. Çeyrekle birlikte bir büyüme potansiyeline de girecek.

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