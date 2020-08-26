BUNLAR BİLE ÇARK ETTİ!

Burada başka bir şey düşünmek lazım bu kurum bile artık TL'nin gücüne inanmaya başlamışsa burada ekonomi yönetiminin aldığı tedbirleri konuşmamız lazım. Türkiye ekonomisindeki kırılganlıkların nasıl giderildiğini bağışıklık sistemimizin nasıl güçlendiğini buradan anlayabiliyoruz. Bunlar bile artık çark etmişler öyle gözüküyor. TL'nin güçleneceğini dolardaki balonu kendilerinin yaptığı da ortaya çıkmış oluyor aslında burada.