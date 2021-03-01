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Türkiye salgın yılı 2020’de yüzde 1,8 büyüdü! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi: Çok ayaklı sıkıntılara rağmen 2020 yılını büyüyerek kapatan iki ülkeden birisi oldu
Son dakika haberi... Türkiye salgın yılı 2020’de yüzde 1,8 büyüdü. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,9 oldu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Son dakika haberi... Türkiye salgın yılı 2020'de yüzde 1,8 büyüdü. 2020 yılının dördüncü çeyreğinde büyüme yüzde 5,9 oldu. A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş ve Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Tolga Dağlaroğlu A Haber canlı yayınında büyüme rakamlarını değerlendirdi.