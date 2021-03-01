Son dakika: Türkiye ekonomisi son çeyrekte yüzde 5.9 büyüdü! TÜİK kritik rakamları açıkladı
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüme kaydetti. 2019 yılında büyüme yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti. Son çeyrekte ise büyüme yüzde 5.9 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." dedi.
Üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık GSYH, zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2020 yılında bir önceki yıla göre %1,8 arttı.
Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2020 yılında bir önceki yıla göre %16,8 artarak 5 trilyon 47 milyar 909 milyon TL oldu.
KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2020 YILINDA 60 537 TL OLDU
2020 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 60 537 TL, ABD doları cinsinden 8 599 olarak hesaplandı.
FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2020 YILINDA %21,4 ARTTI
GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2020 yılında bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri %21,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri %13,7, tarım sektörü %4,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri %2,8, gayrimenkul faaliyetleri %2,6, diğer hizmet faaliyetleri %2,5 ve sanayi %2,0 arttı. Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri %5,2, hizmetler %4,3, inşaat sektörü ise %3,5 azaldı.
GSYH 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %5,9 ARTTI
GSYH dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,9 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre %1,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2020 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,8 arttı.
GSYH 2020 YILININ DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 524 MİLYAR 788 MİLYON TL OLDU
Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %26,2 artarak 1 trilyon 524 milyar 788 milyon TL oldu. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 191 milyar 633 milyon olarak gerçekleşti.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILINDA %3,2 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre %3,2 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı %56,4 oldu.
HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2020 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE %8,2 ARTTI
Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak %8,2 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları %6,6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise %10,3 arttı.
MAL VE HİZMET İTHALATI 2020 YILINDA %7,4 ARTTI, İHRACATI İSE %15,4 AZALDI
2020 yılında bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ithalatı %7,4 arttı, ihracatı ise %15,4 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak aynı kalırken ithalatı ise %2,5 arttı.
İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİ 2020 YILINDA %9,6 ARTTI
İş gücü ödemeleri 2020 yılında %9,6 artarken, net işletme artığı/karma gelir %20,2 arttı. İşgücü ödemeleri, 2020 yılının dördüncü çeyreğinde ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,2, net işletme artığı/karma gelir %32,0 arttı.
2020 YILINDA İŞ GÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI %33,0 OLDU
İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yıl %34,8 iken bu oran 2020 yılında %33,0 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise %47,5'ten %49,4'e yükseldi.
BAKAN ELVAN: 2020'Yİ BÜYÜMEYLE KAPATAN NADİR ÜLKELERDEN OLDUK
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye ekonomisinin 2020 büyüme rakamlarına ilişkin, "Küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduk." ifadesini kullandı.
Bakan Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2020 yılına ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.
Elvan, Türkiye'nin, küresel sağlık krizinin damga vurduğu 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden olduğunu belirtti.
Bu yıl temel önceliklerinin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ifade eden Elvan, "Enflasyonla mücadele politikalarımız, daha kaliteli ve sürdürülebilir bir yatırım, üretim ve büyüme patikasının da önünü açacak." değerlendirmesinde bulundu.