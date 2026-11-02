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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da Muhtarlar Buluşması'nda konuşuyor
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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Konya'da Muhtarlar Buluşması'nda konuşuyor

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Konya'da düzenlenen Muhtarlar Buluşması programında açıklamalarda bulunuyor. Bakan Çiftçi, program kapsamında muhtarlara hitap ediyor.

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