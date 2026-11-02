İstanbul polisinden uyuşturucuya büyük darbe! 7 günde 523 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 70 kişi tutuklandı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapan şebekelere yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. İstanbul polisinin son bir haftada gerçekleştirdiği narkotik operasyonları, uyuşturucu sevkiyatlarında kullanılan yöntemler ve şebekelerin sosyal medya ile dijital platformlar üzerinden yürüttüğü faaliyetler mercek altına alındı. Özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu tehdidine karşı yürütülen mücadele ve Türkiye'nin uluslararası alandaki çalışmaları da gündeme geldi. Operasyonların ayrıntılarını A Haber Özel Haberler Şefi Mehmet Karataş aktardı.