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Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı! Salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü

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Giriş: 01.03.2021 10:09
Güncelleme:01.03.2021 10:12
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüme kaydetti. 2019 yılında büyüme yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüme kaydetti. 2019 yılında büyüme yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.

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