- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı! Salgın yılında yüzde 1,8 büyüdü
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüme kaydetti. 2019 yılında büyüme yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.
Son dakika haberi... Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye ekonomisi 2020 yılında yüzde 1.8 oranında büyüme kaydetti. 2019 yılında büyüme yüzde 0.9 olarak gerçekleşmişti. Detayları A Para muhabiri Rıfat Fırat aktardı.