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Türkiye enerjide merkez olacak

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Giriş: 13.12.2022 14:34
Türkiye'nin en büyük doğal gaz deposu unvanını taşıyan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin 2. fazı tamamlandı. Tesis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 16 Aralık'ta açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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