Türkiye ekonomisi dünyaya gücünü gösterdi!

Türkiye ekonomisi son dönemlerde birçok ekonomik saldırıya uğradı. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump hükümeti ile yaşanan siyasi gerilimler Türkiye ekonomisine ve piyasalarına yönelik tehditleri de beraberinde getirdi. ABD "dolar operasyonu" ile Türkiye’ye adeta diz çöktürmeye çalıştı. Rahip Andrew Brunson krizi ve konsolosluk çalışanları; Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisaklı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatı tespit edilmesi üzerine tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un olayı iki ülke arasında büyük gerilim yaşattı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde kararlı duruşundan asla vazgeçmedi. Berat Albayrak’ın hamleleri ile alınan kritik önlemlerle süreci ve spekülatif atakları Türkiye bir bir atlattı. Ve Türkiye ekonomisi dünyaya gücünü ve haklılığını gösterdi. İşte Türkiye’nin dış güçlere karşı verdiği güçlü mücadelenin hikayesi…