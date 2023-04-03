03 Nisan 2023, Pazartesi
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Türkiye borda bir üst lige çıktı! Bor karbür nedir? Nerelerde kullanılır?
Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak Bor Karbür Tesisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Türkiye işleyeceği bor ile özellikle savunma sanayii, otomotiv, uzay-havacılık, elektronik ve nükleer endüstriyel birçok ülkeye üstünlük sağlayacak. İşte detaylar...