Türkiye borda bir üst lige çıktı! Bor karbür nedir? Nerelerde kullanılır?

Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak Bor Karbür Tesisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Türkiye işleyeceği bor ile özellikle savunma sanayii, otomotiv, uzay-havacılık, elektronik ve nükleer endüstriyel birçok ülkeye üstünlük sağlayacak. İşte detaylar...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN