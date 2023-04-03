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Türkiye borda bir üst lige çıktı! Bor karbür nedir? Nerelerde kullanılır?

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Giriş: 03.04.2023 11:57
Türkiye'yi bir üst lige çıkaracak Bor Karbür Tesisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete girdi. Türkiye işleyeceği bor ile özellikle savunma sanayii, otomotiv, uzay-havacılık, elektronik ve nükleer endüstriyel birçok ülkeye üstünlük sağlayacak. İşte detaylar...
Türkiye’nin ilk bor karbür tesisi açıldı TÜRKİYE'NİN İLK BOR KARBÜR TESİSİ AÇILDI

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