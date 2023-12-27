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Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan flaş asgari ücret açıklaması | Asgari ücret bugün açıklanacak mı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.12.2023 16:25
Türk-İş Başkanı Ergün Atalay da asgari ücrete ilişkin "Eğer uzlaşırsak masada otururuz. Uzlaşamazsak masadan kalkar işin içinden çıkarız" dedi.
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