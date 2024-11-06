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Trump zaferi sonrası piyasalar hareketlendi! Uzman isim A Haber’de

Trump zaferi sonrası piyasalar hareketlendi! Uzman isim A Haber’de

Filiz Uçan Savaş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 12:03
ABD’de seçimini Donald Trump’tan yana kullandı ve 47. başkanı olarak seçti. Trump sandıktan zaferler çıkması piyasaları hareketlendirdi. Ekonomide yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Ekonomist Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak değerlendirdi.
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