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TOGG fabrikası hızla yükseliyor! İşte fabrikada son durum

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Giriş: 21.09.2020 13:49
Güncelleme:21.09.2020 14:06
Türkiye’nin otomobilinin üretileceği fabrikadaki inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobil fabrikasının kaba inşaatı 12 ayda tamamlanacak. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut, Bursa’nın Gemlik ilçesinden fabrika inşaatında gelinen son durumu anlattı.

Türkiye'nin otomobilinin üretileceği fabrikadaki inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobil fabrikasının kaba inşaatı 12 ayda tamamlanacak. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut Bursa'nın Gemlik ilçesinden fabrika inşaatında gelinen son durumu anlattı.

Türkiyenin Otomobilinin TOGG fabrika inşaatında çalışmalar sürüyor TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN (TOGG) FABRİKA İNŞAATINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

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