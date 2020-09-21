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TOGG fabrikası hızla yükseliyor! İşte fabrikada son durum
Türkiye’nin otomobilinin üretileceği fabrikadaki inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobil fabrikasının kaba inşaatı 12 ayda tamamlanacak. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut, Bursa’nın Gemlik ilçesinden fabrika inşaatında gelinen son durumu anlattı.
Türkiye'nin otomobilinin üretileceği fabrikadaki inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobil fabrikasının kaba inşaatı 12 ayda tamamlanacak. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut Bursa'nın Gemlik ilçesinden fabrika inşaatında gelinen son durumu anlattı.
Türkiye'nin otomobilinin üretileceği fabrikadaki inşaat tüm hızıyla devam ediyor. Yerli otomobil fabrikasının kaba inşaatı 12 ayda tamamlanacak. A Haber muhabiri Nejat Kırbulut Bursa'nın Gemlik ilçesinden fabrika inşaatında gelinen son durumu anlattı.