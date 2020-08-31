TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat: Türkiye ekonomisi yıl sonu itibarıyla sürpriz yapabilir

Son dakika haberi... TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, A Para kanalının canlı yayınına yayına katılarak, Türkiye ekonomisinde büyüme rakamlarına dair değerlendirmelerde bulundu. Murat, yılın geneli için karamsarlığa gerek olmadığını ifade ederek, “Türkiye ekonomisi yıl sonu itibariyle sürpriz yapabilir” ifadelerini kullandı.

Türkiye, piyasalar için büyük önem arz eden haftaya ekonomik büyüme verisi ile başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kritik veriyi açıklarken, koronavirüs pandemi döneminde dünya ekonomileri için en ağır etkilerinin görüldüğü 2. çeyrek verileri Türkiye'nin küresel ekonomilere göre daha az hasarla atlattığını işaret etti.

TÜRKİYE İÇİN EN KÖTÜSÜ GERİDE KALDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekonomistlerin bütün dünyada koronavirüs pandemisi dolayısıyla en çok etkilenmesini beklediği 2. çeyreğe ilişkin büyüme verisini açıkladı. Buna göre Türkiye ekonomisi yılın 2. çeyreğinde yüzde 9,9 daraldı. Ekonomistler, yılın 2. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 11 daralmasını bekliyordu.

Koronavirüs pandemisiyle dünyada yaşanan sağlık sorunu, ekonomistler tarafından 1929 Büyük Buhran'dan beri görülen en büyük ekonomik krizine dönüştüğü yorumları yapılırken, bu krizin en büyük etkisinin 2. çeyrekte görüleceği ifade ediliyordu.

Dünyanın dev ekonomileri 2. çeyrekte rekor seviyelerde daralırken Türkiye ekonomisi alınan tedbirler ve atılan adımlarla karamsar tabloların aksine dünyanın devlerine nazaran yurt içi piyasalara ümit veren iyi bir sonuç aldı.



2. çeyrekte özellikle ABD, yüzde 31,7 İngiltere yüzde 22,8, İspanya yüzde 22,1, Fransa yüzde 19,2, İtalya yüzde 17,3, Portekiz yüzde 16,5 daralma yaşayarak dikkat çekti. Türkiye ise aynı dönemde yüzde 10'un altında daralarak özellikle ortalama yüzde 14,1 daralma yaşayan AB ve ortalama yüzde 10,9 daralma yaşayan OECD'den daha iyi bir performans gösterdi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ 1. ÇEYREKTE DE DİĞER ÜLKELERİ GERİDE BIRAKMIŞTI

Türkiye ekonomisi, özellikle Aralık 2019 yılında Çin'in Wuhan eyaletinde başlayan koronavirüs salgının belirsizlikleri artırdığı ilk çeyrekte yakaladığı yüzde 4,5'luk pozitif büyümeyle hem AB hem de OECD ülkelerini geride bırakmıştı. Daha 1. çeyrekte koronavirüs salgını dolayısıyla panik havası içerisine giren bir çok ülkede daralmalar görülürken, Türkiye ekonomisi ise üst üste 3 çeyrek pozitif büyüme göstererek diğer ülkelerden ayrışmıştı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ YIL SONU İTİBARİYLE SÜRPRİZ YAPABİLİR"

Türkiye'nin yüz yılın en büyük felaketinin etkilerinin görüldüğü 2020 yılında aldığı makro ekonomik sonuçlar ekonomistlerin dikkatinden kaçmıyor. TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat, A Para'da yayına katılarak, Türkiye ekonomisinde büyüme rakamlarına dair değerlendirmelerde bulunarak dikkat çeken açıklamalar yaptı. Murat, özellikle 3. çeyrek performansıyla beraber Türkiye'nin yılı beklentilerin çok üzerinde kapatabileceğini ifade ederek "Türkiye ekonomisi yıl sonu itibariyle sürpriz yapabilir" dedi.



"2021'E PANDEMİNİN İZLERİNİ SİLEREK GİRMEKTE KARARLIYIZ"

2020 yılında küresel ekonomileri sallayan pandemi sürecine rağmen Türkiye'de Temmuzda PMI 9.5 yılın zirvesine çıkması, ihracatta 2020 rekoru kırılması, konut ve otomobil satışlarındaki rekorlar ve 1. ve 2. çeyrekte beklentilerden iyi gelen büyüme verileri Türkiye'nin, 2021 yılına güçlü bir giriş yapması yolunda beklentileri oldukça güçlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin makro hedefleri doğrultusunda yaptığı açıklamada, "Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz" dedi.