THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı: THY rakiplerinden pozitif ayrıştı

Türk Hava Yolları, pandemi döneminde rakiplerinden pozitif ayrıştı. THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, bu dönemde hiçbir nakdi destek almadıklarını ve işten çıkarma yapmadıklarını belirterek "kriz yönetimi açısından en başarılı hava yollarının arasında olduğumuzu söylersek yanlış olmaz" dedi.

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