07 Mart 2021, Pazar
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı () raporuna göre, 1 Şubat-6 Mart arasındaki uçuş trafiğinde , günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bırakırken, İstanbul Havalimanı da dünyadaki en yoğun havalimanı oldu.

EKONOMİ AA
Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

EUROCONTROL'a göre , 1 Şubat-6 Mart arasında günlük ortalama 581 uçuşla rakiplerini geride bıraktı.

EUROCONTROL verilerine göre belirtilen tarih aralığında ikinciliği 31 uçuşla Almanya, 18 uçuşla ABD, 17 uçuşla Rusya ve 14 uçuşla takip etti.

Raporda günlük en fazla uçuş sayısına ait havalimanları arasında İstanbul Havalimanı 190 uçuşla 1. sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı'nı 55 uçuşla takip etti.

Listenin 3. sırasında Havalimanı, 4. sırada , 5. sırada ise İzmir Adnan Menderes Havalimanı bulunuyor.

Raporda ortalama uçuş trafiği açısından ilk 5 sıraya göre, Türkiye'nin iç hat trafik sayısı 259 ile ilk sırada yer aldı.

Listenin ikinci sırasında Almanya-Türkiye uçuş sayısı ortalama 30, Rusya-Türkiye trafiği 17, Türkiye-ABD 16, Türkiye-Ukrayna uçuş sayısı ise 14 ile ilk 5. sırada yer aldı.

Raporda, ortalama trafiğe göre en iyi havalimanları eşleşmesinin de 13 uçuşla Ankara Esenboğa- olduğu kaydedildi.

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