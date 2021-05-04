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Temmuz zammı şekilleniyor! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Kim ne kadar maaş alacak? ­| En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar?

A Haber
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Giriş: 04.05.2021 09:42
Güncelleme:04.05.2021 09:45
Son dakika haberi… Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı temmuz zammıyla ilgili kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 2.46'lık fark göründü. Kalem kalem hesaplandı emekli ve memur Temmuz'da ne kadar zam alacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar? Temmuz’da kim ne kadar maaş alacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında yanıtladı.
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Temmuz zammı şekilleniyor!
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