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Temmuz için 5 müjde! 3600 ek gösterge, Emekliye bayram ikramiyesi, EYT, asgari ücrete ikinci zam...

A Haber
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Giriş: 31.03.2022 09:50
3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Emeklilere bayram ikramiyesi artacak mı? EYT düzenlemesi hangi noktada? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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