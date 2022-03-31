31 Mart 2022, Perşembe
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Temmuz için 5 müjde! 3600 ek gösterge, Emekliye bayram ikramiyesi, EYT, asgari ücrete ikinci zam...
3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak? Asgari ücrete ikinci zam olacak mı? Emeklilere bayram ikramiyesi artacak mı? EYT düzenlemesi hangi noktada? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.