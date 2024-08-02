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Temmuz ayında ihracat rekoru! Bakan Ömer Bolat duyurdu...

Temmuz ayında ihracat rekoru! Bakan Ömer Bolat duyurdu...

İHA
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Giriş: 02.08.2024 11:09
Güncelleme:02.08.2024 11:10
Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı açıklamada "Temmuz ihracatımız 2023'ün aynı ayına göre yüzde 13,8 artışla 22 milyar 512 milyon dolar olmuş ve tüm zamanların en yüksek temmuz ihracatı olarak kayıtlara geçmiştir. Temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolar ve bir önceki yıla göre yüzde 3,4 artış ile yine Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştır." ifadelerini kullandı.
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