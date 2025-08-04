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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 2,06 oldu

Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 2,06 oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.08.2025 09:17
Güncelleme:04.08.2025 10:29
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06 olarak açıkladı. Bu veri, yılın ikinci yarısının ilk verisi olarak dikkat çekerken yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak belirlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 2,06 oldu
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