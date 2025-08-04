04 Ağustos 2025, Pazartesi
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Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı! Temmuz enflasyonu yüzde 2,06 oldu
TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu yüzde 2.06 olarak açıkladı. Bu veri, yılın ikinci yarısının ilk verisi olarak dikkat çekerken yıllık enflasyon ise yüzde 33,52 olarak belirlendi. Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Faruk Erdem, A Haber’de konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.