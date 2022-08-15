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Tarım Kredi'de indirimli satış başladı! İşte kalem kalem indirimli fiyatlar

A Haber
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Giriş: 15.08.2022 09:33
Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde bugünden itibaren indirimli satışlar başladı. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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