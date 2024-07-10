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Taban maaşa 3 formül! Masada hangi rakamlar var? | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 09:50
AK Parti'de gündem yeni emekli maaşı düzenlemesi. Kök maaşı 10 bin TL'nin altında kalan emeklilere eşitsizliğin giderilmesi için iyileştirme yapılacak. En düşük emekli maaşı için hangi çalışmalar yapılıyor? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Kök maaş için hangi formüller masada? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son gelişmeleri aktardı. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
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