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05.01.2020

Son dakika: Zamlı maaşlar belli oldu! En düşük memur maaşı 4 bin lira... | İşte tam liste...

Son dakika haberi: Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber yeni maaşlar da belli oldu. 12.3 milyon emeklinin hem maaşlarını hem de ek ödemelerini de artırdı. Buna göre SSK-Bağ-Kur emeklilerine yüzde 6.5 oranında zam yapıldı. Memur ve memur emeklilerinin de zamları belli oldu. Peki kim ne kadar maaş alacak? Polis, öğretmen, hemşire, kaymakam, itfaiyeci yeni zamlı maaşları ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar? Detaylar haberimizde….

Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 747 liradan 4 bin liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 2 bin 523 liradan 2 bin 661 liraya çıktı.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşı ocak zammı ve enflasyon farkıyla yüzde 6.5, memur ve emeklilerinin maaşı da toplu sözleşme ve farkla yüzde 5.5 arttı.

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ- Kur emeklileri yüzde 6.50 zam alırken, memur ve memur emeklileri de yüzde 4 toplu sözleşme zamlarına ilaveten yüzde 1.50 enflasyon farkı alacak.

Memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı temmuz ayında aldıkları yüzde 5'lik zamma göre belirleniyor. 6 aylık enflasyonun yüzde 5'i aşan 1.50'lik kısmı fark olarak maaşlara ekleniyor. Böylece memur ve memur emeklileri çift artış almış oluyor.

EK ÖDEME DE VERİLİYOR

Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 6.50'lik zam haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla ek ödemelerde de artış meydana geldi. Aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Bu emeklinin çıplak maaşı yüzde 6.50 zamla birlikte 2.129 lira 80 kuruş olacak.

Yüzde 4 ek ödeme ile bankaya yatacak para 2 bin 215 liraya yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam ve enflasyon farkı daha sonra hesaplarına yatırılacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 4 BİN TL OLDU

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