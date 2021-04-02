Son dakika: Üretici ve market arasında fiyat uçurum büyüyor

Son dakika ekonomi haberleri... Üretici ve market arasında inanılmaz fiyat farkı... Kuru soğan, patates, süt, toz şeker... Üretici-market fiyat farkı 5 kata ulaştı. Fiyat uçurumunda ilk sırayı tarladan 35 kuruşa çıkıp markette 1,70 liraya satılan soğan alırken; sivri biber de yüzde 33 artışla zam şampiyonu oldu. Peki tarladan tezgaha fiyat farkı nasıl çözülecek? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

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