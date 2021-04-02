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Son dakika: Üretici ve market arasında fiyat uçurum büyüyor

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 10:44
Güncelleme:02.04.2021 10:50
Son dakika ekonomi haberleri... Üretici ve market arasında inanılmaz fiyat farkı... Kuru soğan, patates, süt, toz şeker... Üretici-market fiyat farkı 5 kata ulaştı. Fiyat uçurumunda ilk sırayı tarladan 35 kuruşa çıkıp markette 1,70 liraya satılan soğan alırken; sivri biber de yüzde 33 artışla zam şampiyonu oldu. Peki tarladan tezgaha fiyat farkı nasıl çözülecek? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında detayları anlattı.
Tarladan sofraya 5 kat fark TARLADAN SOFRAYA 5 KAT FARK
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