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06.04.2020

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı mesajı | Video

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın bundan tam bir yıl önce sivil havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonuyla tam kapasite çalışmaya başladığını belirterek, gelecek döneme ilişkin kararlılık mesajı verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nın ilk etabının tam kapasite çalışmaya başlamasının yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.

Gerçekleştirilen taşınma operasyonunun boyutuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, sivil havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonuyla bundan bir yıl önce tam kapasite operasyona başladı. Başta bayrak taşıyıcı milli hava yolumuz Türk Hava Yolları (THY) ve tüm havacılık sektörümüz bu zor günleri geride bırakarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaştığı videoda, bir yıl önce İstanbul Havalimanı'na taşınılırken çekilen görüntüler ile burada yürütülen çalışmaların yer aldığı görüldü.

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