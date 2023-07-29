Son dakika: Türkiye'nin kredi risk primi 20 ayın en düşüğüne geriledi

Son dakika haberleri... Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN