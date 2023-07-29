29 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Türkiye'nin kredi risk primi 20 ayın en düşüğüne geriledi

Son dakika: Türkiye'nin kredi risk primi 20 ayın en düşüğüne geriledi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.07.2023 15:23
Son dakika haberleri... Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 398 baz puana düşerek 8 Kasım 2021'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. BIST 100 endeksi, bankacılık endeksinin öncülük ettiği yükselişle 7.000 barajını aştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya petrol üretimini kısıyor!
Rusya petrol üretimini kısıyor!
Türkiye’nin CDS notu belli oldu
Türkiye'nin CDS notu belli oldu
Zam pazarlığında artış ne olacak?
Zam pazarlığında artış ne olacak?
Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama
Emekli maaşlarına yönelik yeni açıklama
Borsada yükseliş sürer mi?
Borsada yükseliş sürer mi?
Yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Yenilenebilir enerjinin payı artıyor
Fırsatçılara ceza yağdı
Fırsatçılara ceza yağdı
Altın yeni rekor kırar mı?
Altın yeni rekor kırar mı?
Haksız kazanca 361 milyon TL ceza
Haksız kazanca 361 milyon TL ceza
Borsada yeni açılış rekoru
Borsada yeni açılış rekoru
Kim ne kadar alacak?
Kim ne kadar alacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor!
Daha Fazla Video Göster