Son dakika: O müjde bu gemiden geldi! A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde

Son dakika haberi... Karadeniz'deki doğalgaz keşifleriyle Türkiye'ye müjde üstüne müjde veren Fatih Sondaj Gemisi... Herkes onun denizlerdeki faaliyetlerini merak ediyordu... A Haber ekibi Fatih Sondaj Gemisi'ni görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Gemide hangi çalışmalar yapılıyor? Gemide yaşam nasıl? Doğalgaz aramaları nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

Karadeniz'deki doğalgaz keşifleriyle Türkiye'ye müjde üstüne müjde veren Fatih Sondaj Gemisi... Herkes onun denizlerdeki faaliyetlerini merak ediyordu... A Haber ekibi Fatih Sondaj Gemisi'ni görüntüledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Gemide hangi çalışmalar yapılıyor? Gemide yaşam nasıl? Doğalgaz aramaları nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

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