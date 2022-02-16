Son dakika: Milyonlarca memura 3600 ek gösterge zammı! Taslak metninde neler var? Hangi memurlar ek gösterge alacak?

Son dakika 3600 ek gösterge haberi... Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge müzakereleri başlıyor. İlk toplantı bugün. Taraflar sürece ilişkin niyetlerini ortaya koyacak. Peki taraflar ne istiyor? Düzenleme ne getirecek? Taslakta neler var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

- TÜM UNVANLAR BÜTÜNCÜL ANLAYIŞLA İNCELENİYOR

- HİYERARŞİ, UNVAN, SORUMLULUK GÖREVİN ÖNEMİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI GÖSTERGEYE KAVUŞACAK

- ŞUBE MÜDÜRLERİ, DAİRE BAŞKANLARI HİYERARŞİYE GÖRE GÖSTERGE ALACAK

- ÜST KADEME YÖNETİCİLERE YENİ EK GÖSTERGE VERİLECEK

- ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNİN EK GÖSTERGESİ DÜZENLENECEK

- MAHALLİ İDARE YÖNETİCİLERİ DE KAPSAMA ALINDI