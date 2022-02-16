16 Şubat 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Milyonlarca memura 3600 ek gösterge zammı! Taslak metninde neler var? Hangi memurlar ek gösterge alacak?

Son dakika: Milyonlarca memura 3600 ek gösterge zammı! Taslak metninde neler var? Hangi memurlar ek gösterge alacak?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2022 09:59
Son dakika 3600 ek gösterge haberi... Memurların merakla beklediği 3600 ek gösterge müzakereleri başlıyor. İlk toplantı bugün. Taraflar sürece ilişkin niyetlerini ortaya koyacak. Peki taraflar ne istiyor? Düzenleme ne getirecek? Taslakta neler var? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında detayları anlattı.

- TÜM UNVANLAR BÜTÜNCÜL ANLAYIŞLA İNCELENİYOR

- HİYERARŞİ, UNVAN, SORUMLULUK GÖREVİN ÖNEMİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

- YARDIMCI HİZMETLER SINIFI GÖSTERGEYE KAVUŞACAK

- ŞUBE MÜDÜRLERİ, DAİRE BAŞKANLARI HİYERARŞİYE GÖRE GÖSTERGE ALACAK

- ÜST KADEME YÖNETİCİLERE YENİ EK GÖSTERGE VERİLECEK

- ÜNİVERSİTE YÖNETİCİLERİNİN EK GÖSTERGESİ DÜZENLENECEK

- MAHALLİ İDARE YÖNETİCİLERİ DE KAPSAMA ALINDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Elektrik faturaları düşecek mi?
Elektrik faturaları düşecek mi?
3600 ek gösterge buluşması
3600 ek gösterge buluşması
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Yeni sistemde altın nasıl bozdurulacak?
Tarladan sofraya fiyat farkı!
Tarladan sofraya fiyat farkı!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
3600 ek gösterge için ilk toplantı bugün!
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
KDV indirimi balık tezgahlarına da yansıdı
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Zincir marketlerin KDV oyunu!
Çanakkale Köprüsü’nde sona doğru...
Çanakkale Köprüsü'nde sona doğru...
5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı
"5 yıllık toplam katkısı 8,1 milyar liraya ulaştı"
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Altın dönüşümlü hesap nedir?
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Elektrik faturasına yeni destek geliyor
Daha Fazla Video Göster