Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Merkez Bankası politika faizini neden sabit tuttu? Faiz lobisi bu karardan neden rahatsızlık duydu? Bu karar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Faiz lobileri biz ne istersek, ne beklersek onu yapsın istiyorlar. İstedikleri olmayınca adına sürpriz koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Merkez Bankası politika faizini neden sabit tuttu? Faiz lobisi bu karardan neden rahatsızlık duydu? Bu karar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Faiz lobileri biz ne istersek, ne beklersek onu yapsın istiyorlar. İstedikleri olmayınca adına sürpriz koyuyorlar" ifadelerini kullandı.