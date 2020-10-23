23 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Merkez Bankası’ndan faize teknik dokunuş! Karar faiz lobisini neden rahatsız etti? A Haber'de flaş açıklamalar: İstedikleri olmayınca sürpriz diyorlar

Son dakika: Merkez Bankası’ndan faize teknik dokunuş! Karar faiz lobisini neden rahatsız etti? A Haber'de flaş açıklamalar: İstedikleri olmayınca sürpriz diyorlar

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.10.2020 10:26
Güncelleme:23.10.2020 10:37
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Merkez Bankası politika faizini neden sabit tuttu? Faiz lobisi bu karardan neden rahatsızlık duydu? Bu karar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Faiz lobileri biz ne istersek, ne beklersek onu yapsın istiyorlar. İstedikleri olmayınca adına sürpriz koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Merkez Bankası politika faizini neden sabit tuttu? Faiz lobisi bu karardan neden rahatsızlık duydu? Bu karar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Faiz lobileri biz ne istersek, ne beklersek onu yapsın istiyorlar. İstedikleri olmayınca adına sürpriz koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Merkez Bankası’ndan faize teknik dokunuş! Karar faiz lobisini neden rahatsız etti? A Haberde flaş açıklamalar: İstedikleri olmayınca sürpriz diyorlar SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZE TEKNİK DOKUNUŞ! KARAR FAİZ LOBİSİNİ NEDEN RAHATSIZ ETTİ? A HABER'DE FLAŞ AÇIKLAMALAR: İSTEDİKLERİ OLMAYINCA SÜRPRİZ DİYORLAR

MB kararı faiz lobisini neden rahatsız etti?
MB kararı faiz lobisini neden rahatsız etti?
Bakan Dönmez'den bor müjdesi
Bakan Dönmez'den bor müjdesi
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Faiz kararı ne anlama geliyor?
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Merkez Bankası faizi değiştirmedi
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
Vatandaş odaklı icraat bütçesi
Sabah ve A Para'dan 2 büyük zirve
Sabah ve A Para'dan 2 büyük zirve
Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak?
Türkiye'nin 2053 vizyonunda neler olacak?
İşte yerli otomobil TOGG
İşte yerli otomobil TOGG
“Her şey vatan için”
“Her şey vatan için”
Tarihi keşiften ilk görüntü! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti
Tarihi keşiften ilk görüntü! Başkan Erdoğan müjdesini vermişti
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
A Haber Fatih Sondaj Gemisi’nde
Doğalgaz keşfi ile neler değişecek?
Doğalgaz keşfi ile neler değişecek?
Daha Fazla Video Göster