Son dakika: Merkez Bankası’ndan faize teknik dokunuş! Karar faiz lobisini neden rahatsız etti? A Haber'de flaş açıklamalar: İstedikleri olmayınca sürpriz diyorlar
Son dakika haberi... Merkez Bankası'nın faiz kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Merkez Bankası politika faizini neden sabit tuttu? Faiz lobisi bu karardan neden rahatsızlık duydu? Bu karar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdem, "Faiz lobileri biz ne istersek, ne beklersek onu yapsın istiyorlar. İstedikleri olmayınca adına sürpriz koyuyorlar" ifadelerini kullandı.
Merkez Bankası'nın faiz kararı tartışmaları da beraberinde getirdi. Merkez Bankası politika faizini neden sabit tuttu? Faiz lobisi bu karardan neden rahatsızlık duydu? Bu karar ne anlama geliyor? Takvim Gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
GEÇEN AY DA SÜRPRİZ DEDİLER
Geçen ay da Merkez Bankası sürpriz yaptı dediler. Geçen ay onlar faiz artırımı beklemiyordu ama 2 puan faiz artırdı. Onlar için hoş sürpriz oldu. Şimdi de sürpriz yaptı ama bu sürprizi beğenmediler. Bekliyorlardı yapılmadı. Merkez Bankası'nın sadece politika faizini artırmak gibi bir enstrümanı yok ki elinde. Fonlama maliyetlerini artırabilir başka birçok enstrümanla sıkılaştırma politikasını devam ettirebilir.
İSTEDİKLERİ OLMAYINCA ADINA SÜRPRİZ DİYORLAR
Aslında MB şunu yaptı. Dedi ki kardeşim ben sizin istediğinizi yapmam, sizin beklentinize göre de hareket etmiyorum. Ben şöyle hareket ediyorum ekonomi ne gerektiriyorsa onu yapıyorum. Faiz lobileri biz ne istersek ne beklersek onu yapsın istiyorlar. İstedikleri olmayınca adına sürpriz koyuyorlar.
MB KARARI NE ANLAMA GELİYOR?
MB Ağustos'tan önce o dönemde piyasaya bütün Merkez Bankalarında olduğu gibi parayı bollaştırdı buna da ihtiyaç vardı. Ağustos'tan bu yana da sıkılaştırma politikasını devam ettiriyor aslında bir değişiklik yok. Geçen ayki faiz artırımıyla bu ayki geç likidite penceresindeki 300 baz puan farkına çıkartılması bu da bir sıkılaştırma politikası. Likidite penceresini artırarak şunu söyledi MB dedi ki sen benden para almak istiyorsan gel ben sana 11,75'ten para veririm ama burada para çok az sana yetmez. Ama illa almak istiyorum diyorsan o zaman 14,75'ten alacaksın. Yani para almak biraz zorlaşacak dolayısıyla TL azalacak. Sıkılaştırma devam edecek.
ESNEK OLMAZSANIZ KIRILIRSINIZ
Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde siz daha önceki kitaplarda yazılanlarla bunları çözemezsiniz. Esnek olmak zorundasınız. Bu dönemlerde esnek olmazsanız kırılırsınız.
MB FAİZ TOPLANTISI METNİ
*Küresel ekonomide toparlanma belirsiz
*İktisadi faaliyetteki toparlanma devam etmektedir.
*Ticari ve bireysel krediler normalleşiyor.
*İthalatta dengelenme başladı.
*İhracat, emtiadaki düşüş reel kur düzeyi cari dengeyi destekleyecek.
*Likidite tedbirleri sürdürülecek.
*Parasal duruş, enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecek.
HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)
A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)