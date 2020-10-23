MB KARARI NE ANLAMA GELİYOR?

MB Ağustos'tan önce o dönemde piyasaya bütün Merkez Bankalarında olduğu gibi parayı bollaştırdı buna da ihtiyaç vardı. Ağustos'tan bu yana da sıkılaştırma politikasını devam ettiriyor aslında bir değişiklik yok. Geçen ayki faiz artırımıyla bu ayki geç likidite penceresindeki 300 baz puan farkına çıkartılması bu da bir sıkılaştırma politikası. Likidite penceresini artırarak şunu söyledi MB dedi ki sen benden para almak istiyorsan gel ben sana 11,75'ten para veririm ama burada para çok az sana yetmez. Ama illa almak istiyorum diyorsan o zaman 14,75'ten alacaksın. Yani para almak biraz zorlaşacak dolayısıyla TL azalacak. Sıkılaştırma devam edecek.

ESNEK OLMAZSANIZ KIRILIRSINIZ

Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Böyle dönemlerde siz daha önceki kitaplarda yazılanlarla bunları çözemezsiniz. Esnek olmak zorundasınız. Bu dönemlerde esnek olmazsanız kırılırsınız.